Хабаровск, 1 марта, 2022, 06:55 — ИА Регнум. Завершено расследование уголовного дела в отношении организатора и семерых соучастников фиктивных медицинских центров в Хабаровске, Благовещенске и Комсомольске-на-Амуре, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СК РФ по Хабаровскому краю и ЕАО.

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Лжемедицинские учреждения предлагали своим посетителям полное обследование организма, а также лечение острых и хронических болезней. Пациентами центра в основном были пожилые люди.

Ни один из работников не имел медицинского образования. Более того, они проводили так называемую диагностику на аппаратах, относящихся к классу бытового и фитнес-оборудования. Основываясь на биометрических показателях, сотрудники устанавливали несоответствующие действительности диагнозы и говорили посетителям о наличии у них серьёзных заболеваний.

На пенсионеров оказывалось моральное и психологическое давление, их принуждали к подписанию договора на оказание услуг. Одним из обязательных условий посещения учреждения являлось наличие паспорта. В большинстве случаев при оформлении документов на якобы лечение на пациентов оформлялся кредит.

В ходе следствия установлено, что потерпевшими по уголовному делу являются более 2330 жителей Хабаровского края и Амурской области. Сумма ущерба составила порядка 200 млн рублей.

Уголовное дело направлено в суд. Следствие шло более трех лет, объем дела — 307 томов.

На имущество обвиняемых наложен арест.

За все время расследования к ответственности привлечено 63 работника фиктивных медцентров. Ранее в отношении менеджеров уголовные дела уже направлялись в суд. По семи из них вынесены обвинительные приговоры.

Как сообщало ИА REGNUM, в Перми бывший главный врач Центра медицинской профилактики признана судом виновной в присвоении и растрате крупной суммы денег с использованием служебного положения. Преступление совершенно при пособничестве сотрудника общественной организации инвалидов больных рассеянным склерозом.