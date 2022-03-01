Челябинск, , 06:34 — REGNUM Судья арбитража Челябинской области Соцкая удовлетворила иск к ООО «Мечел-Энерго» из дивизиона одноимённой группы и взыскала в пользу ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала» долг — более 166,59 млн рублей и пени — свыше 40,1 млн рублей. Также на сумму долга продолжат начислять пени — по день фактической оплаты. Вердикт ещё может быть обжалован в течение месяца после его принятия в апелляционную инстанцию, передаёт ИА REGNUM.

Суд Gorspravka09.ru

Решением суда был взыскан долг за услуги по передаче электроэнергии, «оказанные в период с января по апрель 2021 года, в размере 166 599 137 рублей 95 копеек», а также пени «за период с 21.02.2021 по 21.02.2022 года» — 40 178 838 рублей 16 копеек. Судом решено также производить дальнейшее начисление пени «на сумму долга за каждый день просрочки с 22.02.2022 года по день фактической уплаты долга — в размере 1/130 ключевой ставки Банка России, действующей на день фактической оплаты». Также должнику предстоит возместить 200 тыс. рублей госпошлины.

Напомним, иск слушался с апреля 2021 года. Общая сумма претензий составляла 206 777 976,11 рубля.