Сакраменто, США, , 06:30 — REGNUM Не менее пяти человек погибли в результате стрельбы в церкви у американского города Сакраменто (штат Калифорния), передает телеканал BNO News со ссылкой на источники в силовых структурах.

Полиция США Иван Шилов © ИА REGNUM

По его данным, сотрудники полиции подтвердили сведения о пятерых погибших в результате стрельбы. Личность нападавшего пока не установлена, его мотивы неизвестны. В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов и отряд специального назначения. Других подробностей произошедшего пока не приводится.

Как сообщало ИА REGNUM 21 февраля в США в штате Портленд произошла стрельба во время митинга. В результате происшествия погибла одна женщина, еще пять человек получили ранения различной степени тяжести.