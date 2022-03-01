Вашингтон, , 06:26 — REGNUM Международная платежная система Mastercard лишила ряд финансовых учреждений доступа к своей сети. Об этом 1 марта сообщили в пресс-службе компании.

MasterCard (сс) Håkan Dahlström

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Отмечается, что такое решение принято в рамках реализации американских санкций против России. В Mastercard также пообещали продолжить работу с регулирующими органами США в ближайшие дни, чтобы «полностью соблюсти свои обязательства».

Как сообщало ИА REGNUM, 26 февраля РБК со ссылкой на источники распространила информацию о том, что Mastercard уведомила российские банки, попавшие под санкции США, о приостановке их участия в системе.

27 февраля Банк России объявил, что имеет все необходимые ресурсы для поддержания стабильности и обеспечения операционной непрерывности финансового сектора РФ в случае отключения страны от международной системы платежей SWIFT.

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