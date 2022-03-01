Киев, , 06:20 — REGNUM Три страны НАТО — Болгария, Польша и Словакия — передадут вооружённым силам Украины 70 истребителей и штурмовиков советского производства, которые смогут совершать боевые вылеты с польских аэродромов. Об этом пресс-служба Военно-морских сил (ВМС) Украины 1 марта сообщает на своей странице в социальной сети Facebook.

МиГ-29 ВВС Болгарии Krasimir Grozev

пресс-служба ВМС Украины «70 самолётов для украинской армии! Наши партнёры передают нам МиГ-29 и Су-25! При необходимости они смогут базироваться на польских аэродромах, с которых украинские лётчики будут выполнять боевые задачи».

Отмечается, что больше всего боевых машин передаст Украине Болгария — 16 истребителей МиГ-29 и 14 штурмовиков Су-25. Польша направит в помощь соседям 28 МиГ-29, Словакия передаст ещё 12 таких истребителей.

Следите за развитием событий в трансляции: «Спецоперация России по защите Донбасса — все новости»

Как сообщало ИА REGNUM, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Европейский союз намерен в рамках объявленной военной помощи предоставить Киеву среди прочего боевые самолёты.

Читайте ранее в этом сюжете: Сеть: «Решили добить Украину!» — ЕС намерен поставить Киеву боевые самолеты