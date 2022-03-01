Благовещенск, , 06:46 — REGNUM Губернатор Амурской области Василий Орлов недоумевает, почему толерантные и справедливые западные страны столько лет молчали, видя страшную ситуацию в республиках Донбасса. Такое мнение глава региона выразил в своём телеграм-канале.

Флаг России и Донецкой Народной Республики (ДНР) Smdnr.ru

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«Почему Запад, который говорит о мире, толерантности, справедливости все эти годы закрывал глаза на ужасы Донбасса? Почему никто не пишет постов о бомбежке ДНР и ЛНР, которая происходила до момента нашей помощи? Ответов никто никогда не получит», — уверен Василий Орлов.

Он подчеркнул, что российские военнослужащие героически исполняют свой долг и самоотверженно защищают детей и стариков, тех, кто не может противостоять этой несправедливости.

«Вся страна сейчас мысленно с вами и поддерживает вас в столь сложное время», — написал глава Приамурья.

Как сообщало ИА REGNUM, Василий Орлов также обратился к жителям региона с просьбой не дать себя обмануть фейками.