Пекин, 1 марта, 2022, 06:10 — ИА Регнум. Экономика совместного пользования Китая продемонстрировала устойчивость и потенциал в 2021 году, при этом оборот ее рынка вырос примерно на 9,2% в годовом исчислении, говорится в отчете Государственного информационного центра, передает агентство Синьхуа.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Китай

Согласно отчету о развитии экономики совместного использования Китая, общий оборот рынка в прошлом году составил около 3,69 трлн юаней (около $582,5 млрд). Быстрее всего расширялись общие офисные помещения, при этом объем рынка вырос на 26,2% в годовом исчислении.

Нарушенный спорадическими вспышками COVID-19 и связанными с ними мерами регулирования, объем рынка совместного проживания сократился на 3,8% по сравнению с предыдущим годом, говорится в отчете.

Общие услуги продолжали играть решающую роль в экономическом росте в 2021 году, говорится в отчете, приводя пример того, что доходы от онлайн-услуг на вынос составили примерно 21,4% от общего дохода индустрии общественного питания Китая.