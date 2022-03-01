Москва, , 17:42 — REGNUM Баку будет стараться не вмешиваться в конфликт на Украине. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 28 февраля заявил ведущий эксперт Центра военно-политических исследований МГИМО Михаил Александров.

Ильхам Алиев и Владимир Зеленский President.gov.ua

Следите за развитием событий в трансляции: «Спецоперация России по защите Донбасса — все новости»

«Нет, конечно же, Азербайджан не пойдёт сейчас на то, чтобы осуществлять поставки нефтепродуктов на Украину. Недавно состоялись телефонные переговоры Владимира Путина с Ильхамом Алиевым. Очевидно там решено, что Азербайджан ни в коем случае не будет влезать в этот конфликт. Он мог бы раньше помочь, когда ещё не было военных действий, а сейчас уже, конечно, нет», — сказал эксперт.

Напомним, что 26 февраля президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности Азербайджана поставить значительное количество нефти и нефтепродуктов на Украину.