Пекин, 1 марта, 2022, 06:08 — ИА Регнум. Согласно данным Министерства транспорта КНР, объемы автомобильных перевозок грузов и пассажиров в Китае в январе снизились в годовом исчислении, сообщает агентство Синьхуа.

Viktor O. Ledenyov Перевозки

Объем грузоперевозок в январе составил 2,93 млрд тонн, что на 5,5% меньше в годовом исчислении. Вопреки общей тенденции, в северо-восточной провинции Ляонин зафиксирован наибольший рост объема автомобильных перевозок, увеличившийся на 40,5% в годовом исчислении. В январе количество автомобильных пассажирских поездок достигло 338,01 млн, что на 28,9% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Однако провинция Цзилинь, также расположенная на северо-востоке, сообщила о резком росте числа автомобильных пассажирских перевозок, увеличившись на 39,2% по сравнению с предыдущим годом, показали данные.