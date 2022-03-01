Пекин, 1 марта, 2022, 06:04 — ИА Регнум. Продажи лотерейных билетов в Китае достигли 30,82 млрд юаней (около $4,87 млрд) в прошлом месяце, снизившись на 13,8% в годовом исчислении, показали данные Министерства финансов КНР, передает агентство Синьхуа.

Беспроигрышная лотерея

Продажи лотерейных билетов в поддержку системы социального обеспечения в январе составили 13,98 млрд юаней, что на 8,1% меньше, чем в прошлом году. По данным министерства, объем продаж лотерейных билетов для поддержки спортивной индустрии составил 16,84 млрд юаней, что на 18% меньше в годовом исчислении.

Согласно правилам управления лотереями в Китае, средства, вырученные от продажи билетов, используются на административные расходы, проекты общественного благосостояния и призовые фонды.