Пекин, 1 марта, 2022, 06:01 — ИА Регнум. Лидер отрасли спутниковой навигации Китая компания Beijing BDStar Navigation Co., Ltd. сообщила о резком увеличении прибыли в 2021 году из-за высокого спроса на навигационные чипы, сообщает агентство Синьхуа.

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Чистая прибыль достигла 203 млн юаней (около $32,22 млн) в прошлом году, увеличившись на 38,54% в годовом исчислении, говорится в заявлении компании, поданном на фондовую биржу Шэньчжэня. Выручка выросла на 6,15% в годовом исчислении до 3,85 млрд юаней. Прибыль на акцию составила 0,4 юаня.

Согласно заявлению, высокий спрос на навигационные чипы появился в таких секторах, как беспилотные летательные аппараты, интеллектуальное сельское хозяйство, геодезия и картография, а также Интернет вещей, что способствовало быстрому расширению бизнеса компании по производству чипов.