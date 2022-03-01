Сан-Паулу, Бразилия, , 05:58 — REGNUM Легендарного бразильского футболиста Пеле выписали из больницы после лечения инфекции мочеиспускательного канала, сообщает Синьхуа со ссылкой на медперсонал больницы, где проходил лечение спортсмен.

«Пациент находится в стабильном состоянии, уже вылечил инфекцию мочеиспускательного канала, однако он продолжил лечение опухоли, выявленной в сентябре 2021 года», — заявили медработники.

Ранее, 13 февраля, футболиста госпитализировали с инфекцией в больницу имени Альберта Эйнштейна в Сан-Паулу. Отмечалось, что у Пеле началась инфекция на фоне лечения онкологического заболевания.

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