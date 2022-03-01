Пекин, , 05:57 — REGNUM Согласно данным Министерства транспорта КНР, объемы перевозок грузов и пассажиров по водным путям Китая выросли в годовом исчислении в январе, сообщает агентство Синьхуа.

На реке Янцзы

Объем грузоперевозок в январе составил 679,58 млн тонн, что на 3,9% больше, чем год назад. В самой южной провинции Хайнань наблюдался наибольший рост объема перевозок по водным путям, увеличившись на 34% в годовом исчислении.

В январе пассажиропоток по водным путям составил 9,08 млн человек, что на 6,6% больше в годовом исчислении.

Нинся-Хуэйский автономный район на северо-западе Китая сообщил о самом резком росте числа пассажирских перевозок по водным путям, который вырос на 169,6% с аналогичным периодом прошлого года.