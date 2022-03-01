Благовещенск, 1 марта, 2022, 06:01 — ИА Регнум. Губернатор Амурской области Василий Орлов обратился к жителям региона с просьбой не дать себя обмануть фейками. В своём телеграм-канале он поддержал проведение Россией спецоперации в Донбассе.

Цуканов М.В Флаг ДНР

«Я полностью поддерживаю решение президента и принимаемые меры. Россия не ведет войну с Украиной. Этой цели нет и никогда не было. Мы единый народ. Специальная операция, которую сейчас проводят наши вооруженные силы — вынужденная мера для защиты людей, будем говорить прямо, от геноцида, от зачистки несогласных с режимом. Мы все видели, что там происходит, в каком страхе были вынуждены жить люди долгие годы. Как притеснялись все, кто стремился сохранить русский язык и вести диалог с Россией», — высказал мнение глава Приамурья.

Как сообщало ИА REGNUM, специальную операцию в Донбассе Россия начала 24 февраля. Её цель — защитить людей от киевского режима.