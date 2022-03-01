Вашингтон, , 05:54 — REGNUM Сбои в работе социальной сети Facebook отметили пользователи в США и Канаде. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

Facebook Irishtimes.com

Из общего числа пользователей Facebook, у 66% возникли проблемы с работой приложения, 24% сообщили о неполадках с самим сайтом, ещё у 10% возникли проблемы со входом в учётную запись.

Отдельные сбои в работе социальной сети отметили пользователи из Великобритании, Австралии и Франции.

Ранее ИА REGNUM сообщало о нестабильной работе социальных сетей Facebook и Instagram.

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