Вашингтон, 1 марта, 2022, 05:54 — ИА Регнум. Сбои в работе социальной сети Facebook отметили пользователи в США и Канаде. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

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Из общего числа пользователей Facebook, у 66% возникли проблемы с работой приложения, 24% сообщили о неполадках с самим сайтом, ещё у 10% возникли проблемы со входом в учётную запись.

Отдельные сбои в работе социальной сети отметили пользователи из Великобритании, Австралии и Франции.

Ранее ИА REGNUM сообщало о нестабильной работе социальных сетей Facebook и Instagram.