Москва, , 05:50 — REGNUM Во вторник, 1 марта, в Москве будет переменная облачность, без осадков, гололедица, температура воздуха +0… +2 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Масленица Дарья Антонова © ИА REGNUM

В ночь на 2 марта в Москве преимущественно без осадков. Температура воздуха −8… −6 °C.

Ветер слабый переменных направлений, ночью усиление до 2−7 м/с. Атмосферное давление 761 мм рт. ст.

В Подмосковье температура воздуха ожидается в интервале −2… +3 °C днём. Ночью — −11… −6 °C.

В среду, 2 марта, днём в столице ожидается +1… +3 °C, по области −1… +4 °C. Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью в регионе ожидается −8… −3 °C, облачно с прояснениями.

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