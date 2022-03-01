Урумчи, Китай, , 05:50 — REGNUM Синьцзян-Уйгурский автономный район на северо-западе Китая передал в общей сложности 503,7 млрд кВт/ч электроэнергии местного производства в другие районы страны с 2010 года, согласно данным Синьцзянского филиала Государственной сетевой компании Китая, передает агентство Синьхуа.

Урумчи — городской округ в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР (сс) M M

Среди них 137,8 млрд кВт/ч было произведено за счет возобновляемых источников энергии — фотоэлектрической и ветроэнергетики. Это эквивалентно сжиганию 41 млн тонн стандартного угля, сокращению выбросов углекислого газа на 110 млн тонн и внесению значительного вклада в переход Китая к экологически чистой и низкоуглеродной энергетике.

За последние 11 лет Государственная сеть построила четыре канала передачи электроэнергии в Синьцзяне для передачи электроэнергии местного производства в 20 других провинциальных региона Китая.

Синьцзян богат энергетическими ресурсами, включая энергию ветра и солнца, и может похвастаться избыточными производственными мощностями. Построив каналы передачи электроэнергии, регион сможет передавать и продавать часть неиспользуемой электроэнергии в другие районы Китая.

Кроме того, строительство каналов передачи электроэнергии привело к развитию тепловой энергии, энергии ветра и фотоэлектрической энергии в регионе. Общая установленная мощность Синьцзяна была увеличена с 14,1 миллиона кВт в 2010 году до 109 миллионов кВт по состоянию на январь 2022 года, при этом коэффициент использования возобновляемых источников энергии увеличился с 63% в 2016 году до 94%.