Пекин, 1 марта, 2022, 05:46 — ИА Регнум. Согласно официальным данным, по состоянию на 25 февраля число инвесторов на рынке ценных бумаг Китая превысило 200 млн, сообщает агентство Синьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM Инвестиции

В марте 2019 года число инвесторов впервые превысило 150 млн, по данным China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. В январе рынок ценных бумаг привлек более 1,32 млн новых инвесторов.

Согласно данным, большинство новых инвесторов составляли физические лица, в то время как число новых институциональных инвесторов составило 3700 единиц.

К концу января недавно созданная Пекинская фондовая биржа насчитывала более 4,8 млн квалифицированных счетов.