Пекин, 1 марта, 2022, 05:44 — ИА Регнум. Китай рассматривает возможность создания финансового суда Чэнду-Чунцин в попытке усилить судебную защиту финансового сектора и способствовать развитию экономического круга Чэнду-Чунцин, сообщает агентство Синьхуа.

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Проект решения о создании суда был представлен 27 февраля на сессии Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП), высшего законодательного органа Китая.

Согласно проекту, суд будет обладать юрисдикцией, соизмеримой с народным судом промежуточного уровня, при рассмотрении гражданских, коммерческих и административных исков, связанных с финансами, в Чунцине и некоторых районах провинции Сычуань, которые относятся к экономическому кругу.

Апелляционные дела, поданные на решение или постановление суда первой инстанции, вынесенные финансовым судом Чэнду-Чунцина, должны рассматриваться Высшим народным судом Чунцина, говорится в проекте.

Охватывающий около 185 000 квадратных километров экономический круг Чэнду-Чунцин занимает 1,9% от общей территории страны. В 2019 году численность постоянного населения экономического круга составляла около 96 млн человек.