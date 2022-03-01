Биробиджан, 1 марта, 2022, 05:55 — ИА Регнум. Принятое президентом РФ Владимиром Путиным решение начать специальную операцию по просьбе ЛНР и ДНР было своевременным в условиях накаляющейся ситуации. Такое мнение высказал на своей странице в Instagram губернатор Еврейской автономии Ростислав Гольдштейн.

ИА REGNUM Специальная военная операция России по защите Донбасса. 05:00. 28.02.2022

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«Правительство России пыталось урегулировать вопросы мирно и без последствий. Те испытания, что выпали на долю жителей ЛНР и ДНР, не заканчивались. Ситуация накалялась. Стали поступать сигналы, что Украина создаёт «грязное» ядерное оружие. В этих условиях никакого другого решения быть не могло», — написал губернатор Еврейской автономии.

Он обратился к жителям региона с просьбой не поддаваться панике и не верить фейкам, которые поступают из разных источников с целью ввести людей в заблуждение. Для получения достоверной информации губернатор призвал звонить по номерам горячей линии.

Как сообщало ИА REGNUM, специальную операцию в Донбассе Россия начала 24 февраля. Её цель — защитить людей от киевского режима.