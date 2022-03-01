Никакого другого решения быть не могло — глава ЕАО о спецоперации России
Биробиджан, 1 марта, 2022, 05:55 — ИА Регнум. Принятое президентом РФ Владимиром Путиным решение начать специальную операцию по просьбе ЛНР и ДНР было своевременным в условиях накаляющейся ситуации. Такое мнение высказал на своей странице в Instagram губернатор Еврейской автономии Ростислав Гольдштейн.
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Он обратился к жителям региона с просьбой не поддаваться панике и не верить фейкам, которые поступают из разных источников с целью ввести людей в заблуждение. Для получения достоверной информации губернатор призвал звонить по номерам горячей линии.
Как сообщало ИА REGNUM, специальную операцию в Донбассе Россия начала 24 февраля. Её цель — защитить людей от киевского режима.