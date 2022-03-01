Пекин, 1 марта, 2022, 05:42 — ИА Регнум. Главный экономический планировщик Китая объявил о создании запасов свинины для пополнения государственных резервов, поскольку индекс, отслеживающий цены на свинину, упал ниже уровня предупреждения, сообщает 28 февраля агентство Синьхуа.

Свинина на гриле

Индекс, отражающий средний показатель цен на свинину по стране по отношению к ценам на зерно, составил 4,98 к 1 в период с 21 по 25 февраля, что ниже уровня предупреждения 5 к 1, сообщила Национальная комиссия по развитию и реформам Китая.

В соответствии с планом работы по стабилизации рынка свинины, Китай внедрил трехуровневую систему раннего предупреждения, чтобы поднять тревогу в связи с чрезмерными взлетами и падениями цен на свиней.

Комиссия заявила, что будет сотрудничать с соответствующими органами власти, чтобы немедленно начать работу по накоплению запасов для государственных резервов и направлять местные органы власти на закупку свинины.

Работа по накоплению запасов началась в регионах провинциального уровня, включая Пекин, Цзянси, Хубэй и Чунцин. По данным комиссии, в ближайшее время начнутся работы в других областях.

Животноводческим фермам и домашним хозяйствам рекомендуется принимать разумные решения по производству и эксплуатации для поддержания стабильности производственных мощностей по производству свиней.