Владивосток, 1 марта, 2022, 05:56 — ИА Регнум. Прокуратура Ленинского района Владивостока утвердила обвинительное заключение в отношении жителя Яковлевского района, обвиняемого в совершении трёх преступлений, связанных с чужой собственностью, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре Приморья.

Автомобиль на улице

Читайте также: Четверых подростков в Чебоксарах осудили за угон автомобиля

По версии следствия, в июне 2021 года обвиняемый разбил стекло у стоящего автомобиля ToyotaCynos во Владивостоке, залез в салон и похитил из бардачка кошелек, в котором было 7 тыс. рублей. Потом он пытался угнать авто, но не смог запустить двигатель. Тогда он нанес множество ударов по автомобилю.

Далее фигурант подошёл кNissanMarch, кирпичом разбил стекло пассажирской двери, после чего направился к припаркованнойToyotaCorolla итакже разбил стекло пассажирской двери, проник в автомобиль, разобрал приборную панель, завел двигатель, однако, уехать не смог — врезался в бордюр. Выйдя из машины, несколько раз ударил по кузову.

В этот момент его задержала полиция.

Обвиняемый причинил ущерб на сумму более 93 тыс рублей, в связи с чем, потерпевшими предъявлены гражданские иски.

Уголовное дело направлено в суд.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чебоксарах вынесен приговор подросткам, которым инкриминировали угон автомобиля. Их признали виновными.