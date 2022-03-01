Каменск-Уральский, Свердловская область, , 05:36 — REGNUM В Каменске-Уральском Свердловской области 51-летний гражданин стал обвиняемым в убийстве кондуктора. Об этом сообщает старший помощник руководителя Следственного комитета по региону Александр Шульга.

Кровь на ноже

Иван Шилов © ИА REGNUM

По версии следствия, днём 23 февраля водитель автобуса и его 42-летняя сожительница находились дома. Мужчина варил суп и резал для него картошку. Однако между ними разгорелась ссора и гражданин зарезал женщину.

Глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых отмечает, что конфликты между этой парой не были редкостью. В основном они возникали на фоне употребления алкоголя.