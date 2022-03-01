Милуоки, США, , 05:28 — REGNUM Легендарная компания Harley-Davidson приостановила поставки своей продукции в Россию. Об этом 28 февраля сообщает агентство Bloomberg.

Harley Davidson Дарья Драй © ИА REGNUM

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Согласно заявлению руководства компании, Harley-Davidson приостанавливает «ведение своих дел» в России. Причины такого решения не указываются, однако, по мнению Bloomberg, ключевую роль здесь могло сыграть воздействие антироссийских экономических санкций.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что компания Walt Disney приостановила поставку своей кинопродукции в российские кинотеатры на фоне спецоперации России на Украине.

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