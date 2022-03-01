Москва, 1 марта, 2022, 05:52 — ИА Регнум. Полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев поручил Минвостокразвития, Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики совместно с профильными ведомствами проанализировать с учётом складывающейся экономической ситуации реализацию инвестпроектов на Дальнем Востоке и подготовить предложения по дополнительной поддержке бизнеса, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на правительство Магаданской области.

Kremlin.ru Юрий Трутнев

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«Работу по совершенствованию режимов, поиску тех путей, благодаря которым мы можем сделать экономику на дальневосточных и арктических территориях более эффективной, нужно проводить постоянно. А тем более в нынешних реалиях. Мы должны ежедневно анализировать экономические изменения и создавать условия для развития бизнеса, запуска новых инвестиционных проектов и успешной реализации уже существующих», — сказал Трутнев.

Кроме того, Минвостокразвития совместно с губернаторами регионов Дальнего Востока поручено проанализировать работу системообразующих предприятий и представить предложения по дополнительным мерам господдержки.

«Сложившиеся в результате санкций осложнения являются не только препятствием, но и дают возможности для локализации производств, снятия административных барьеров для бизнеса, развития новых промышленных мощностей. Мы можем научиться производить то, чего раньше не делали», — добавил полпред президента.

Как сообщало ИА REGNUM, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев рассказал председателю правительства РФ Михаилу Мишустину на оперативном совещании с вице-премьерами в том числе о ходе реализации проекта «Дальневосточной концессии».