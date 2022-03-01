Москва, , 05:25 — REGNUM Гендиректор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин в ироническом ключе прокомментировал идею Европейского космического агентства (ЕКА) запускать спутники в космос на европейских ракетах. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

Запуск пилотируемого корабля «Ю. А. Гагарин» (Союз МС-18) Цитата из видео «Трансляция запуска пилотируемого корабля «Ю. А. Гагарин» (Союз МС-18)» пользователя Роскосмос ТВ. youtube.com

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«Тогда, когда они у них появятся», — отметил Рогозин.

Также глава Роскосмоса не исключил, что ЕКА удивились решению NASA о продолжении сотрудничестве с Россией по космическим программам. По его мнению, в Евросоюзе наверняка удивились этой новости.

«Еще никогда Штирлиц не был так близко к провалу», — добавил Рогозин.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 февраля должны были состояться переговоры между руководством Роскосмоса и Европейским космическим агентством. Предполагалось, что на телемосте должны были обсуждаться санкции ЕС против России и их влияние на сотрудничество в космической отрасли.

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