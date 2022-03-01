Правительство Нижегородской области заявило о готовности привлекать китайских граждан в сельскохозяйственным работам на территории региона. Планируется, что мигранты будут выращивать плодоовощные культуры и заниматься разведением рыбы. В свою очередь группа нижегородцев направила на имя губернатора Валерия Шанцева письмо, в котором предупреждает о негативных последствиях, которые может повлечь за собой массовый приток китайских граждан на территорию региона. По мнению нижегородцев, приезд китайцев обострит ситуацию на рынке труда и ухудшит криминогенную ситуацию в регионе. Идею областного правительства и ее возможные последствия в интервью ИА REGNUM прокомментировал старший научный сотрудник Института социологии РАН Александр Прудник .

ИА REGNUM: Александр Васильевич, насколько обосновано привлечение иностранной рабочей силы в Россию?

Обсуждаемая в последнее время в России вообще, и в Нижегородской области, в частности, проблема нехватки рабочей силы и необходимости завозить ее, тесно переплетается с общей философией отношения действующей власти к стране и народу. Эта ситуация полностью отражает философию ведения хозяйствования, присущую современной политической элите.

Для правящей элиты российского народа как такового на сегодня не существует. Он существует только в контексте трудовых ресурсов и изредка - в формате электората. Во всех остальных случаях для правящего слоя народ является нулевой величиной. С точки зрения трудовых ресурсов власти абсолютно все равно, кто будет населять подконтрольную территорию и работать на предприятиях. Это могут быть как россияне, так и китайцы. Главное для власти - чтобы функционировали те объекты экономической инфраструктуры, в которых она нуждается.

ИА REGNUM: То есть интересы российского народа в этой ситуации не учитываются?

Если бы правящая элита рассматривала свой народ как ресурс, которым она должна пользоваться, она бы делала все необходимое, чтобы этот народ развивать, увеличивать его численность, улучшать качество жизни и условий труда.

Когда же ставка делается на то, чтобы использовать ресурс, выработанный другой системой - импортировать его по дешевке - это означает, что власть не будет вкладываться в собственный народ. Ситуация аналогична той, когда вместо развития собственного производства отдается предпочтение товарному импорту.

Примечательно, что правящая элита устанавливает жесточайшие барьеры против конкуренции в отношении товаров, с которыми связан ее личный финансовый интерес, например в области автомобилестроения. В это же время полностью отсутствуют какие-либо барьеры в отношении рабочей силы - для современной российской власти этот вопрос не важен.

ИА REGNUM: К чему, на ваш взгляд, может привести идея привлечения дешевой рабочей силы из стран Азии?

Она приведет только к одному - правящая элита будет сращиваться с представителями соответствующих иностранных структур, потому что те будут обеспечивать ее (элиты) благосостояние.

Государственные и полугосударственные структуры в Китае, обеспечивающие поступление рабочей силы в Россию, в конечном итоге через многочисленные контакты, встречи, приглашения и подарки возьмут под контроль соответствующие госструктуры в России.

На сегодня у нас в стране уже есть случаи, когда национальные диаспоры контролируют некоторые государственные органы, например, связанные с присвоением гражданства. В случае с привлечением китайской рабочей силы эта ситуация может повториться на государственном уровне.

Также есть вероятность, что при активном привлечении рабочей силы из Китая в Россию начнет проникновение и китайская организованная преступность. Но в этом вопросе необходимо понимать, что рядовые граждане России личного контакта с китайской "триадой" никогда иметь не будут. Китайские преступные группировки будут работать внутри своей диаспоры и контактировать либо с коммерческим, либо с государственными структурами.

ИА REGNUM: На фоне приближающихся выборов в Госдуму идея с китайскими гастарбайтерами может дорого обойтись правящей партии?

Думаю, что в преддверие выборов этой ситуацией обязательно воспользуются, например, коммунисты. Они просто обязаны это сделать - партия власти дает им колоссальный козырь, не воспользоваться которым просто невозможно. Это как раз тот вопрос, на котором можно обрушить электоральную поддержку любой партии. Местное население сразу же на уровне подсознания почувствует, что его хотят кем-то заменить.

ИА REGNUM: Но на сегодня в Нижегородской области есть достаточно заброшенных сел и деревень, разваленных хозяйств, где никто не работает. Получается, что местные жители сами там работать не хотят, но и китайцев на этих землях тоже видеть не желают?

В этом вопросе ситуация выглядит так: сначала создается проблема, а затем предлагается ее альтернативное решение. Необходимо вспомнить, что в советское время вся наша экономика, в том числе и сельское хозяйство, работала нормально. Однако в течении нескольких десятилетий трудовая этика народа в России упорно разрушалась. Делалось это кошмарными, многомесячными невыплатами зарплат и массовым закрытием предприятий. Люди отдавали своей работе все, что могли, и вдруг обнаружили, что это никому не нужно.

По сути дела в людях изначально убили веру в свой труд, а сегодня им же это ставят в упрек. На мой взгляд, сейчас как раз самое время начать обратный процесс и вместо идей о привлечении китайских рабочих создавать нормальные условия для российских граждан, формируя у них мотивацию для участия в работе, в труде.

Вместо этого внутри страны совершенно преднамеренно и бесконтрольно декларируются идеи, которые делают ценность труда как такового абсолютно ничтожной. Одновременно с этим идет импорт рабочей силы из общества, где главный упор в идеологии делается на ценность и необходимость труда. По сути, правящая российская элита, идеологически сделав себя и свою страну недееспособной, начинает паразитировать на более ответственном и более морально здоровом обществе.