Тамбов, 1 марта, 2022, 05:21 — ИА Регнум. Управление образования и науки Тамбовской области, выступающее в роли концедента, 15 марта 2022 года планирует подвести итоги конкурса на право заключения концессионного соглашения. Объектом такого соглашения станет цифровая образовательная платформа Тамбовской области, передаёт ИА REGNUM со ссылкой на карточку тендера.

Иван Шилов ИА REGNUM It

Платформа должна быть создана на основе АИС «Дневник-ОО», АИС «Дневник-ОДО», АИС «Дневник ПОО», АИС «Зачисление в ОО», АИС «Зачисление в ОДО», АИС «Зачисление в ПОО», АИС «Госуслуги», АИС «Мониторинг», АИС «Контингент».

По условиям договора государственно-частного партнёрства, частный партнёр должен будет профинансировать создание платформы, а в обмен он получит исключительные права на созданный объект, предоставив управлению образования безвозмездную простую (неисключительную) лицензию на программное обеспечение на срок действия соглашения (10 лет).

В качестве частного партнёра может выступить ООО «Дневник.ру». Данная компания учреждена в 2009 году в Санкт-Петербурге. Владелец — ООО «Холдинговая компания «Дневник.ру», принадлежащая ООО Дневник.РУ ГЛ» (собственники — Гавриил Леви, Анастасия Бородина, Антон Сысонов и Алексей Соловьев).

В проекте соглашения уточняется, что общий размер инвестиций составит 10 956 905 рублей. Среднее количество уникальных активных пользователей платформы в 2022 году планируется на уровне 92 тыс. человек.