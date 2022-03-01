Екатеринбург, 1 марта, 2022, 05:12 — ИА Регнум. На полигонах Свердловской, Челябинской, Новосибирской, Кемеровской областей и Алтайского края 28 февраля начались учения специалистов войск связи Центрального военного округа (ЦВО) по организации системы управления войсками. Об этом сообщает пресс-служба ЦВО на сайте Минобороны РФ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Цифровая радиорелейная станция Р-419Л1 и радиорелейная станция Р-431АМ

В ходе учений, которые продлятся до конца недели, специалисты войск связи ЦВО выполняют развёртывание многоуровневой системы управления войсками на основе защищённых радиорелейных, спутниковых и проводных каналов связи. В различных условиях будут отработаны нормативы «по поддержанию устойчивости и работоспособности системы связи» при подготовке к ведению наступательных, оборонительных и разведывательно-поисковых действий.

пресс-служба ЦВО «К учениям привлечены экипажи современных станций связи Р-160−0,5, цифровых комплексов П-240И-4 «Переселенец», радиорелейных станций Р-419Л1 с комплексными аппаратными «Редут-2УС», а также подвижных командных пунктов АПЕ-5К и П230Т на базе бронеавтомобиля «Тигр».

В стартовавших масштабных учениях задействовано более 2,5 тыс. специалистов подразделений связи ЦВО, а также порядка 700 единиц спецтехники.

Как сообщало ИА REGNUM, в Мурманской области начались учения подразделений морской пехоты и отдельной мотострелковой бригады армейского корпуса Северного флота (СФ) по обороне важных военных объектов.