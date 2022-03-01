Екатеринбург, , 05:11 — REGNUM В Нижнем Тагиле Свердловской области задержали мошенницу, но теперь не могут найти потерпевшего. Преступление было совершено в мае 2015 года, пишут СМИ.

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По данным Накануне.Ru, женщина похитила у своего сожителя автомобиль «Рено Логан» и тем самым нанесла ему ущерб на сумму 400 тысяч рублей. Пара познакомилась в интернете. Мужчина доверил машину даме, передал ей документы, а спустя некоторое время выяснил, что она продала машину, и обратился в полицию.

Мошенница скрылась. Её объявили в федеральный розыск и в январе уже 2022 года поймали. Она жила без паспорта в Новосибирске. Сейчас гражданка находится в СИЗО, но теперь не могут найти потерпевшего. Известно лишь то, что он проживает в Москве.