Токио, , 05:07 — REGNUM Персональные санкции ввело правительство Японии в отношении представителей руководства России. Санкционный список был опубликован 1 марта пресс-службой МИД Японии.

Япония Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Новые санкции Запада и ответные ограничения России — все новости»

Под персональные санкции попали президент России Владимир Путин, глава МИД России Сергей Лавров и министр обороны России Сергей Шойгу.

Кроме того, персональные санкционные меры были распространены на зампредседателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева, начальника генштаба ВС России Валерия Герасимова и секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева.

Как уточнили в японском МИД, санкции подразумевают заморозку активов всех лиц, включённых в санкционный список. При этом никаких сведений о наличии таких активов на территории Японии у кого-либо из лиц, попавших под санкции, не поступало.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил о необходимости ввода новых санкций в отношении России, которые будут обсуждаться и приниматься совместно с другими странами.

Читайте ранее в этом сюжете: Премьер Японии заявил о необходимости совместных санкции против России