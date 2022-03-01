Биробиджан, , 05:13 — REGNUM Прокуратура Еврейской автономии проводит проверку по жалобе жительницы Биробиджана, размещённой в соцсетях. Женщина недовольна тем, что в роддоме младенцев передают матерям только в том случае, если у них есть флюорография, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 1 марта в пресс-службе надзорного ведомства.

Младенец

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При этом в медучреждении оборудования для проведения исследования лёгких нет, оно сломалось. Прокурор поручил узнать подробнее об этой ситуации. В родильном доме проводится проверка.

Информацию о роженице, столкнувшейся с проблемами из-за отсутствия флюорографии, ранее опубликовали в СМИ.

Как сообщало ИА REGNUM, в родильном доме Биробиджана также возникали проблемы с подачей горячей воды и нехваткой врачей-неонатологов.