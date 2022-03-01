Исламабад, 1 марта, 2022, 05:04 — ИА Регнум. Два человека погибли, еще шестеро получили ранения в ряде перестрелок в городе Карачи на юге Пакистана, сообщает Синьхуа.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Пакистан

Сообщается, что в одном из районов города вооруженными людьми был убит рабочий одного из заводов. В другом инциденте, неизвестные застрелили студента. Также группа вооруженных людей попыталась ограбить один из частных банков, в результате чего получили ранения двое охранников. Также в ходе этих трех перестрелок пострадали трое случайных прохожих и один сотрудник полиции.

В настоящее время преступников разыскивают пакистанские силовики. Пока ни одна из известных группировок не взяла на себя ответственность за нападения.