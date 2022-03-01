Анадырь, , 05:10 — REGNUM Губернатор Чукотки Роман Копин обратился к жителям округа с призывом помочь детям-беженцам из ДНР и ЛНР.

Занятия с детьми-беженцами из Донбасса Пресс-служба правительства Рязанской области

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«14 тысяч детей-беженцев с Донбасса пойдут в школы и вузы регионов России. Поможем собраться в школу детям, которые сейчас живут в пунктах временного размещения Рязанской области. 117 ребятам приобретаем верхнюю одежду, школьную форму и обувь.

Свою помощь беженцам из Донецкой и Луганской народных республик может оказать каждый житель Чукотского АО. Перевести средства можно через сайт Российского Красного Креста», — написал в соцсетях Копин.

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Как сообщало ИА REGNUM, власти Петербурга открыли пункт сбора гуманитарной помощи жителям ДНР и ЛНР, временно покинувшим места своего проживания из-за военной агрессии Украины. Он организован на базе Центра международных гуманитарных связей и стал уже второй точкой сбора помощи беженцам.