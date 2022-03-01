Владивосток, 1 марта, 2022, 05:08 — ИА Регнум. Во Владивостоке завершено расследование уголовного дела в отношении 44-летнего мужчины, который обвиняется в умышленном причинение тяжкого вреда здоровью, совершенного с особой жестокостью и мучениями для потерпевшего, повлекшее по неосторожности смерть, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СК РФ Приморья.

(сс) Pochestorie Труп

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Установлено, что в октябре 2021 на улице Калинина во Владивостоке между фигурантом и его супругой произошла ссора, в ходе которой мужчина жестоко избил ногами и рукам по голове и телу потерпевшую. От полученных травм женщина спустя несколько дней скончалась в больнице.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

Как сообщало ИА REGNUM, житель Орла предстанет перед судом по обвинению в совершении двойного убийства.