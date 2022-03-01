Вашингтон, , 04:44 — REGNUM Поставку своих фильмов в российские кинотеатры приостановила Walt Disney Company на фоне спецоперации России на Украине. Об этом 28 февраля сообщила пресс-служба компании в Twitter.

Флаг Walt Disney Company Loren Javier

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Уточняется, что Walt Disney Company приостанавливает выпуск всех прокатных фильмов на территории России, включая предстоящую премьеру «Я краснею» от Pixar. Все последующие решения будут приниматься руководством компании, исходя из текущей ситуации.

Кроме того, компания отметила, что совместно с партнёрами начала поставки гуманитарной помощи украинским беженцам.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что аккаунты ряда российских государственных СМИ в TikTok были заблокированы на территории Евросоюза.

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