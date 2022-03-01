Каир, , 04:44 — REGNUM Арабские страны в ситуации на Украине занимают нейтральную позицию. Об этом помощник генерального секретаря Лиги арабских государств (ЛАГ) Хусам Заки вечером 28 февраля заявил в эфире египетского телеканала OnTV.

Заседании Лиги арабских государств. Каир

Хусам Заки «Арабские страны имеют дружеские отношения и с Украиной, и с Россией. А друзьям тяжело видеть, как двое из них воюют друг с другом, и поэтому ЛАГ заняла позицию нейтралитета».

По словам египетского дипломата, на прошедшем 28 февраля в Каире экстренном заседании постоянных представителей ЛАГ было принято решение «согласовать позиции» для помощи арабским общинам на Украине. В связи с тем, что не все арабские государства имеют там дипломатические представительства, им невозможно напрямую поддерживать свои диаспоры, и «мы призываем арабов помогать друг другу».

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ЛАГ также готова сформировать на министерском уровне специальную контактную группу для содействия дипломатическому разрешению конфликта.

Как сообщало ИА REGNUM, министерство иностранных дел Египта обнародовало план эвакуации египетских студентов и других граждан страны с территории Украины.

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