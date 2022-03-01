1 марта 2022 | Время чтения 4 мин

Среди тех, кому предстоит рублём ответить за блокады, — украинский медиамагнат, бывший вице-премьер Совета министров Крыма, уволенный «за профнепригодность» и осужденный к 19 годам колонии строгого режима, Ленур Ислямов.

Анастасия Степанова, , 07:35 — REGNUM В деле о компенсации за энергоблокаду Крыма — новый поворот. Апелляционный суд пересмотрел требование «Крымэнерго» о взыскании более 1,096 млрд рублей с обанкроченного и осужденного фигуранта дела о подрыве энергообъектов. Бывшему украинскому медиамагнату Ленуру Ислямову предстоит выплатить заявленную сумму за счёт того имущества, что останется «после расчета с кредиторами, включенными в реестр требований». В Крыму также подсчитали ущерб и от водной блокады полуострова. Его оценили в 150 млрд рублей, и в ближайшее время к властям Украины будет подан соответствующий иск. О том, как развивалось дело о взыскании ущерба за энергоблокаду, — в материале ИА REGNUM.

Крым. Россия Иван Шилов © ИА REGNUM

Напомним, после государственного переворота в Киеве в 2014 году и возвращения Крыма в состав России в отношении полуострова властями Украины была устроена продуктовая, водная и энергетическая блокады. Осенью 2015 года из-за действий незаконных вооруженных формирований, чья деятельность в России запрещена, были повреждены энергоопоры и линии в Херсонской области, что привело к обесточиванию полуострова. Почти полгода крымчане жили в режиме экономии электроэнергии и при режиме ЧС. Восстановить подачу ресурса и снять режим ЧС помогла реализация проекта строительства энергомоста с Кубани. Позднее рабочая группа, созданная властями Крыма, потребовала возбудить уголовное дело в отношении 12 украинских граждан, в том числе двух бывших президентов — Петра Порошенко и Леонида Кравчука, ряда бывших украинских чиновников и депутатов, в том числе в отношении бывшего вице-премьера Крыма Ленура Ислямова. В декабре 2020 года Ислямов заочно судом был признан виновным в организации диверсии и приговорён к 19 годам колонии строгого режима.

Ленур Ислямов Tatarstan.ru

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23 февраля 2022 года заместитель главы рабочей группы по оценке последствий блокады Сергей Трофимов сообщил, что убытки от водной блокады Крыма, по оценкам, составили 150 млрд рублей, но в ходе рассмотрения иска к Украине сумма может вырасти за счёт присоединения других соистцов. Также на сегодня расследуется дело об экоциде после перекрытия Северо-Крымского канала со стороны Украины.

Вечером 24 февраля 2022 года официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил о разблокировании Северо-Крымского канала и восстановлении подачи воды в Крым.

Энергоблокада и ответственность

Среди тех, кому предстоит рублём ответить за блокады, — украинский медиамагнат, бывший вице-премьер Совета министров Крыма, уволенный «за профнепригодность», Ленур Ислямов. Скрывшийся из региона после увольнения, он оставил многочисленные долги, что и стало основанием для обращения в суд с иском о его банкротстве как физлица.

На 2016 год долги Ислямова превышали 1,1 млрд рублей. Среди кредиторов были как частные компании, так и банки, в том числе Сбербанк. Банкротное дело слушается в арбитраже Москвы, так как именно в столице было последнее место регистрации бизнесмена.

Отделение «Сбербанка» Sberbank.ru

Осенью 2021 года «Крымэнерго» попыталось пополнить реестр кредиторов фигуранта, но получила отказ, так как суд посчитал срок исковой давности пропущенным, указав, что тот истёк еще в 2018 году.

В феврале 2022 года стало известно, что апелляционная инстанция решение пересмотрела и вынесла по делу новый вердикт — «признать требование ГУП РК «Крымэнерго» в размере 1 096 098 160 рублей 99 копеек обоснованным и подлежащим удовлетворению за счет имущества, оставшегося после расчета с кредиторами, включенными в реестр требований кредиторов должника».

Заявитель в своей жалобе ссылался на то, что он не следственный орган, потому не занимается сбором доказательств в рамках уголовного дела и не может самостоятельно определить виновное лицо, то есть срок должен исчисляться не с даты возбуждения уголовного дела, а с даты вынесения приговора.

В «Крымэнерго» отметили, что объём и стоимость недоотпуска электрической энергии рассчитывались на основании обязательств по контрактам с ООО «ПОР», заключенным в 2015 году.

ЛЭП Дарья Драй © ИА REGNUM

Из материалов судебного дела следует, что 22 ноября 2015 года в районе 00:21 фигурант, реализуя разработанный им преступный план с группой лиц «умышленно, по мотивам политической вражды по отношению к Российской Федерации и факту вхождения в её состав Республики Крым» и для «подрыва экономической безопасности и обороноспособности Российской Федерации в лице её субъектов», организовал подрыв опоры воздушной линии электропередачи ВЛ-330 кВт «Каховка — Островское» №140 и воздушной линии электропередачи ВЛ-330 кВт «Каховка — Джанкой» №161. Это повлекло отключение от энергоснабжения всех объектов жизнеобеспечения Крыма и Севастополя в 876 населенных пунктах. В ноябре-декабре 2015 года та же преступная группа блокировала проведение ремонтных работ на энергообъектах.

«Таким образом, при наличии обвинительного приговора в отношении гр. Ислямова Л. Э. установлены и подтверждены факты противоправных действий, а также причинно-следственной связи между противоправными действиями ответчика и убытками ГУП РК «Крымэнерго» в рамках уголовного дела», — отмечается в решении суда.

Теперь вопрос только в том, хватит ли у бывшего бизнесмена имущества, чтобы компенсировать все долги и ущерб.