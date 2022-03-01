Биробиджан, , 05:06 — REGNUM Вступил в должность с 1 марта назначенный главой столицы Еврейской автономии Максим Семёнов. Он уже констатировал, что в городе много проблем, которые необходимо решать, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе мэрии.

Биробиджан (сс) Rusik_z

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«Проблем в городе предостаточно, времени на раскачку нет. В течение нескольких дней ознакомлюсь с документами, касающимися деятельности мэрии города. Составлю план работы на ближайшие дни», — сказал Максим Семёнов.

В числе задач, требующих приоритетного решения, он назвал завершение реализации некоторых проектов, в том числе благоустройству города. Кроме того, в планах нового мэра — улучшить работу общественного транспорта и управляющих компаний. Максим Семёнов также заявил, что Биробиджан должен стать чистым, уютным и комфортным для жизни людей.

Проводить кадровые перестановки новый градоначальник пока не планирует.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Максим Семёнов руководил Биробиджанским районом и назначен по конкурсу. Предыдущий глава Биробиджана Александр Головатый добровольно покинул свою должность в конце 2021 года, в том числе потому, что не справился с уборкой столицы ЕАО после обильного снегопада.