Хабаровск, , 04:51 — REGNUM В Хабаровске возбуждено уголовное дело за умышленное убийство молодой женщины, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО.

Женская драка Цитата из к/ф «Миссия невыполнима: Протокол Фантом». реж. Брэд Бёрд. 2011. США

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В ходе следствия установлено, что 24 февраля в квартире дома по улице Краснореченская в Хабаровске проживающая там 30-летняя женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения поссорилась с 21-летней родственницей. В ходе конфликта фигурантка нанесла девушке множественные удары руками и ногами, от которых она скончалась на месте.

Расследование уголовного дела продолжается, женщине предъявлено обвинение, её заключили под стражу.

Как сообщало ИА REGNUM, в Челябинской области задержали 34-летнего жителя Копейска, подозреваемого в убийстве человека.