Буэнос-Айрес, , 08:28 — REGNUM Правительство Аргентины заявило 28 февраля об отправке на границу Польши и Украины миссию «белых касок» для помощи украинским беженцам. Это первое вмешательство Альберто Фернандеса в восточно-европейских конфликт, сообщает новостное агентство Perfil.

Украина и Польша Иван Шилов © ИА REGNUM

Кроме того, Фернандес поручил сообществу стран Латинской Америки и Карибского бассейна организовать транспорт для помощи латиноамериканским гражданам в зоне конфликта, взяв на себя обязанность по координации действий Латинских стран в Восточной Европе.

Первая группа волонтеров отправится на границу Украины и Польши в начале следующей недели. Аргентина даже установит там мобильное консульство для юридической помощи. Всего за последнюю неделю границу между Украиной и Польшей пересекло 156 тысяч беженцев.

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