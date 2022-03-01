Киев, , 04:23 — REGNUM Новые поставки оружия на Украину и санкции против России обещал главе МИД Дмитрию Кулебе в телефонном разговоре госсекретарь США Энтони Блинкен. Такое заявление сделал 28 февраля сам Кулеба на своей странице в Twitter.

Дмитрий Кулеба

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Как утверждает Кулеба, госсекретарь США Блинкен заверил его в нерушимой поддержке Украины Соединёнными Штатами.

Кроме того, Кулеба заявил, что запросил у США больше санкций против России и больше оружия. По словам главы МИД Украины, госсекретарь США пообещал выполнить просьбу. Также Кулеба заявил, что согласовал с Блинкеном дальнейшие шаги.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что по словам пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, президент США Джозеф Байден не собирается посылать американские войска для участия в военных действиях на территории Украины.

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