Вашингтон, , 04:13 — REGNUM Американский авиаперевозчик American Airlines приостановил действие соглашений с российскими авиакомпаниями «Аэрофлотом» и S7. Об этом 28 февраля передал телеканал Sky News.

American Airlines Prayitno

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Отмечается, что срок ограничений не определен.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 февраля немецкая авиакомпания Lufthansa не будет использовать воздушное пространство России до 27 мая 2022 года из-за ситуации вокруг Украины.

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