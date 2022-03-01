Вашингтон, 1 марта, 2022, 04:13 — ИА Регнум. Американский авиаперевозчик American Airlines приостановил действие соглашений с российскими авиакомпаниями «Аэрофлот» и S7. Об этом 28 февраля передал телеканал Sky News.

Prayitno American Airlines

Следите за развитием событий в трансляции: «Новые санкции Запада и ответные ограничения России — все новости»

Отмечается, что срок ограничений не определен.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 февраля немецкая авиакомпания Lufthansa заявила, что не будет использовать воздушное пространство России до 27 мая 2022 года из-за ситуации вокруг Украины.