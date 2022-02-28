Токио, 1 марта, 2022, 04:06 — ИА Регнум. Япония выступает за то, чтобы санкции против России принимались совместно с другими странами. Об этом заявил японский премьер-министр Фумио Кисида 1 марта на брифинге по итогам телеконференции лидеров США и стран — партнеров Вашингтона.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Опять санкции

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По его словам, подобного подхода придерживаются американские власти и их союзники. Кисида добавил, что участники разговора договорились продолжать оказывать поддержку правительству Киеву и украинским беженцам. Кроме того, они осудили специальную военную операцию России и назвали ее «серьезным нарушением международного права».

Как сообщало ИА REGNUM, 28 февраля министр иностранных дел Японии Есимаса Хаяси заявил, что японские власти могут ввести санкции в отношении высокопоставленных чиновников правительства Белоруссии из-за использования белорусской территории российскими войсками и поддержке Минском военной операции РФ.