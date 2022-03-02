Владивосток, 2 марта, 2022, 19:44 — ИА Регнум. Для жителей села Верхний Перевал Пожарского района в 2022 году в рамках нацпроекта «Здравоохранение» построят новую врачебную амбулаторию, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе минздрава Приморья.

Adm44.ru ФАП

Читайте также: В Хабаровском крае оснастили оборудованием ФАПы и амбулатории

Новая амбулатория разместиться на площади 500 кв. метров, будет обеспечивать 22 посещения в смену.

Это будет капитальное строение, соответствующее всем современным санитарным нормам и требованиям. Предусмотрят несколько входов в здание, что обеспечит возможность разделения потоков пациентов.

«В новой амбулатории будут работать врач-терапевт, фельдшер, акушер-гинеколог и медицинская сестра. Организуем в медучреждении и дневной стационар», — рассказала главный врач Пожарской центральной районной больницы, в структуру которой войдет новый объект, Нина Коробко, добавив, что именно нацпроект дал возможность обновления сельского медучреждения.

По словам сопредседателя регионального штаба ОНФ в Приморье Юрия Логинова, в рамках федеральной программы модернизации первичного звена до 2025 года в крае запланировано строительство 28 новых медицинских учреждений, в том числе четыре поликлиники во Владивостоке.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хабаровском крае для ФАПов и амбулаторий закуплено 65 единиц оборудования.