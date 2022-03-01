Красноярск, 1 марта, 2022, 03:55 — ИА Регнум. Во вторник, 1 марта, в Красноярске будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков, на дорогах гололедица, температура воздуха −2… +0 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Андрей Репин ИА REGNUM Масленица

В 07:40 на Театральной площади было — 6 °C.

Ночью с 1 на 2 марта ожидается до −6… −4 °C, облачно, небольшой кратковременный снег.

Скорость юго-западного ветра 2−7 м/с, на порывах до 12 м/с. Давление — 736 мм рт. ст.

В среду, 2 марта, в Красноярске до −5… −3 °C, облачно, небольшой снег. Ночью — до −13… −9 °C.

В четверг, 3 марта, в Красноярске ожидается до −9… −7 °C днём и до −10… −8 °C ночью. Облачно, небольшой снег.

По прогнозам Среднесибирского УГМС, 1 марта на юге Таймырского муниципального района (МР) ожидается южный ветер на порывах до 17−22 м/с, метель.

1−4 марта в центральных и южных районах Красноярского края, в Хакасии и Туве на дорогах гололедица, в горных районах лавиноопасно.