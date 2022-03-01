Токио, , 03:49 — REGNUM Остановка в Японии всех заводов крупнейшего автопроизводителя Toyota Motor повлияет на выпуск около 13 тыс. машин, сообщает агентство Kyodo.

Toyota

По его данным, в настоящее время компания проводит восстановительные работы. Однако пока, указывает агентство, нет сведений, возобновится ли производство автомобилей 2 марта.

Ранее, 28 февраля, японский автопроизводитель Toyota заявил о приостановке производственных линий на территории Японии. Компания утверждает, что на работу предприятий повлияли сбои в системе поставок. При этом источники японского телеканала NHK утверждают о якобы кибератаках на заводы компании.