Мадрид, 1 марта, 2022, 03:44 — ИА Регнум. Новые антироссийские санкции, которые были введены ЕС из-за Украины, будут продолжаться до тех пор, пока их действие будет необходимо. Об этом заявил премьер-министр Испании Педро Санчес 28 февраля в интервью телеканалу TVE.

(сс) Ministry of the Presidency. Government of Spain Педро Санчес

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Он утверждает, что санкционные меры будут якобы отменены после того, как Россия завершит свою специальную военную операцию на Украине и покинет ее территорию. Санчес также отметил, что ЕС может принять против РФ еще больше санкций.

По словам премьер-министра, российские власти «ошибались, думая, что Евросоюз не будет тверд и един в ответе». Кроме того, он напомнил, что в Испании в настоящее время находятся 100 тысяч украинских граждан. Санчес пообещал, что испанское правительство «примет меры» для того, чтобы узаконить их проживание и работу в королевстве.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 февраля Педро Санчес заявил, что новые санкции, поддержанные странами ЕС против России, нанесут «очень значительный экономический ущерб» властям РФ.